К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!

7 Май 2020 2020-05-07T12:57:12+03:00

В рамках акции памяти самарцы могут сделать фото неба и выложить его в соцсети с хештегом #mirnoenebo75

У клиентов Билайн на смартфонах вместо названия сети Beeline появилась праздничная надпись #mirnoenebo75 в знак благодарности ветеранам за Великий подвиг

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Билайн приглашает жителей Самарской области принять участие в акции памяти #mirnoenebo75, посвященной подвигу воинов Великой Отечественной войны, и сказать им «Спасибо!» за нашу свободу и мирное небо над головой!

Акция #mirnoenebo75 проводится при информационной поддержке Билайн в честь ветеранов Великой Отечественной войны и призвана объединить пользователей социальных сетей в праздновании 75-летия Победы. В рамках акции каждый пользователь, не выходя из дома, может сделать фото утреннего, дневного или вечернего неба и со словами благодарности выложить его в любой социальной сети с хештегом #mirnoenebo75.

Все фотографии и подробная информация об акции будут опубликованы на специальной странице mirnoenebo75.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU