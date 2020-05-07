Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 человек в Самарской области

7 Май 2020 2020-05-07T13:11:22+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о том, где и как заболели новые 67 человек. Напомним, по данным на сегодня, 7 мая, число заболевших в регионе достигло 743 случаев.

– 21 человек выявлен в Самаре, 14 – в Тольятти. В Сызрани обнаружено 9 заболевших, в Ставропольском районе – 5. По четыре человека в Волжском и Сызранском районах, три – в Красноармейском районе. По двое зафиксировано в Кинеле и Новокуйбышевске, по одному – в Чапаевске, Приволжском и Кошкинском районах, – говорится в сообщении.

21 человек ранее контактировал с уже заболевшим коронавирусом. 7 из них в Самаре, по трое в Тольятти, Красноармейском и Ставропольском районах, двое – в Новокуйбышевске, по одному в Сызране, Кинеле и Приволжском районе. У 46 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Отметим, что 75 человек в регионе выздоровели и были выписаны, восемь – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU