Оперштаб рассказал детали гибели двоих мужчин от коронавируса в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал подробности гибели двоих пациентов с новой инфекцией на территории региона.
– Скончались двое мужчин. Одному из них было 67 лет, он страдал заболеванием эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – 49 лет. У него также были проблемы с эндокринной системой, а еще хроническая почечная недостаточность, – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня, 7 мая, число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 743 человек. 75 из них выздоровели, 8 скончались. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU