2020-05-07T14:59:15+03:00
Общество

Оперштаб рассказал детали гибели двоих мужчин от коронавируса в Самарской области

Общее число погибших от инфекции в регионе достигло 8 человек
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Всего в регионе выявлено 743 факта заболевания коронавирусомВсего в регионе выявлено 743 факта заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал подробности гибели двоих пациентов с новой инфекцией на территории региона.

– Скончались двое мужчин. Одному из них было 67 лет, он страдал заболеванием эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – 49 лет. У него также были проблемы с эндокринной системой, а еще хроническая почечная недостаточность, – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 7 мая, число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 743 человек. 75 из них выздоровели, 8 скончались. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 7 мая 2020 года: вирус проник в общежития СамГТУ

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 7 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АСИ опубликовало список мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса
В Самаре установили репродуктор из прошлого
В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус
Число самозанятых граждан в регионе растет с каждым днем
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года
В Самаре задержали мужчину, который собирался совершить кражу на железнодорожных путях
Оперштаб рассказал детали гибели двоих мужчин от коронавируса в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 пациентов в Самарской области
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ
Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая
Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов