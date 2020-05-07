В Самаре задержали мужчину, который собирался совершить кражу на железнодорожных путях

7 Май 2020 2020-05-07T15:01:56+03:00

Задержанному грозит до двух лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ущерб, который он мог нанести, составил бы более 39 тысяч рублей

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Сотрудники Самарского линейного отдела полиции и ведомственной охраны на железнодорожном транспорте задержали ранее судимого жителя областной столицы. 41-летний мужчина орудовал в районе станции Средневолжская.

– Он пытался похитить три однорельсовые путевые тележки, предназначенные для транспортировки грузов на короткие расстояния. Все они состояли на балансе Куйбышевской железной дороги, – сообщили в ведомстве.

Ущерб, который задержанный мог нанести собственнику, составил бы более 39 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU