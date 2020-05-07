7 Май 2020 2020-05-07T15:31:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года. В этот раз новых районов на карте не прибавилось. За день больше всего новых заболевших нашли в Самаре (+21), Тольятти (+14) и в Сызрани (+9).

Еще пять человек заболели в Ставропольском районе, где 6 мая зафиксировали вспышку заболеваемости. Также сегодня в лидерах Волжский, Сызранский и Красноармейский районы. Большинство - свыше половины зараженных - выявили среди тех, кто болел гриппом и ОРВИ.

Всего в Самаре 268 заболевших, в Тольятти - 207, Сызрани - 98, это почти первая сотня.

На сегодня выздоровели 75 человек, умерли восемь пациентов. Сегодня стало известно о двух погибших - это мужчины 67-ми и 49-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU