2020-05-07T15:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года

Появилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Карта распространения коронавирусаКарта распространения коронавируса
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Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года. В этот раз новых районов на карте не прибавилось. За день больше всего новых заболевших нашли в Самаре (+21), Тольятти (+14) и в Сызрани (+9).

Еще пять человек заболели в Ставропольском районе, где 6 мая зафиксировали вспышку заболеваемости. Также сегодня в лидерах Волжский, Сызранский и Красноармейский районы. Большинство - свыше половины зараженных - выявили среди тех, кто болел гриппом и ОРВИ.

Всего в Самаре 268 заболевших, в Тольятти - 207, Сызрани - 98, это почти первая сотня.

На сегодня выздоровели 75 человек, умерли восемь пациентов. Сегодня стало известно о двух погибших - это мужчины 67-ми и 49-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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