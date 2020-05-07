2020-05-07T15:32:49+03:00
Общество

В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус

Общее число сделанных анализов составляет 63405
Владислав КИРСАНОВ
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Под наблюдением врачей остаются 690 человекПод наблюдением врачей остаются 690 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, сколько тестов на опасную инфекцию было сделано в регионе. Так, лаборатории превысили отметку в 3500 тестов в день.

– За минувшие сутки было сделано 3695 исследований. Всего же в регионе специалисты провели 63405 тестов на коронавирус, – говорится в сообщении.

При этом под медицинским наблюдением остаются 690 человек. Всего в Самарской области выявлен коронавирус у 743 человек. 75 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Восемь человек скончались. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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