В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус

7 Май 2020 2020-05-07T15:32:49+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, сколько тестов на опасную инфекцию было сделано в регионе. Так, лаборатории превысили отметку в 3500 тестов в день.

– За минувшие сутки было сделано 3695 исследований. Всего же в регионе специалисты провели 63405 тестов на коронавирус, – говорится в сообщении.

При этом под медицинским наблюдением остаются 690 человек. Всего в Самарской области выявлен коронавирус у 743 человек. 75 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Восемь человек скончались. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU