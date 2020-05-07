В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, сколько тестов на опасную инфекцию было сделано в регионе. Так, лаборатории превысили отметку в 3500 тестов в день.
– За минувшие сутки было сделано 3695 исследований. Всего же в регионе специалисты провели 63405 тестов на коронавирус, – говорится в сообщении.
При этом под медицинским наблюдением остаются 690 человек. Всего в Самарской области выявлен коронавирус у 743 человек. 75 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Восемь человек скончались. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU