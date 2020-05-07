В Самаре установили репродуктор из прошлого

7 Май 2020 2020-05-07T15:39:28+03:00

Его поставили в сквере у Дома связи в юбилейный 75-й День радио

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В Самаре в сквере у Дома связи поставили репродуктор, который точь-в-точь похож на те, что передавали сводки Советского информбюро в годы Великой Отечественной войны. Установку "памятника" приурочили к юбилейному 75-му Дню радио. Именно отсюда, из здания Дома связи в военные годы обеспечивалась бесперебойная телефонная связь Верховного Главнокомандования с фронтом, госорганами и предприятиями оборонки. Церемония открытия проходила без зрителей, но со слушателями - в прямом эфире Радио Россия.

- Здесь, рядом с Домом связи, мы открыли репродуктор, который для поколения победителей, героев войны, тружеников тыла стал символом надежды, символом борьбы, а в конечном счете, символом Победы, славной Победы, 75-летие которой мы отмечаем буквально через 2 дня, - поделился Дмитрий Азаров.

В этот день, спустя 75 лет назад, из динамиков раздался голос символа эпохи - диктора Юрия Левитана. Именно так его слушали наши прабабушки и прадедушки.

Кстати, история отрасли связи в Самарской области получила новый импульс развития как раз в годы Великой Отечественной. И в этот день всех связистов и работников отрасли поздравили тоже в прямом эфире.

- Я от всей души хочу поблагодарить всех сотрудников отрасли связи за добросовестный труд, поздравить с профессиональным праздником, пожелать новых успехов, свершений, побед во благо Самарской области, на благо нашей великой Родины – России, - обратился к ним губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU