АСИ опубликовало список мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса
Агентство стратегических инициатив продемонстрировало на своем сайте сборник федеральных мер поддержки граждан и других групп населения в условиях пандемии коронавируса и ее последствиями. Всего туда вошло 32 федеральные меры, для их поиска создан удобный навигатор.
– Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения, – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Документ снабжен инструкциями для тех, кто и как может рассчитывать на поддержку, куда необходимо обращаться. Есть несколько специальных категорий: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, а также медработники, туристы, иностранцы. Ознакомиться со сборником можно по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU