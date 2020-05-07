2020-05-07T15:40:33+03:00
Общество

АСИ опубликовало список мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса

Для всех жителей страны создан специальный навигатор
Егор ТКАЧЕНКО
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Граждане смогут узнать, как и где получить необходимую поддержкуГраждане смогут узнать, как и где получить необходимую поддержкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Агентство стратегических инициатив продемонстрировало на своем сайте сборник федеральных мер поддержки граждан и других групп населения в условиях пандемии коронавируса и ее последствиями. Всего туда вошло 32 федеральные меры, для их поиска создан удобный навигатор.

– Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения, – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Документ снабжен инструкциями для тех, кто и как может рассчитывать на поддержку, куда необходимо обращаться. Есть несколько специальных категорий: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, а также медработники, туристы, иностранцы. Ознакомиться со сборником можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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