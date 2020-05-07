Самарцам рассказали, какой салют их ждет на День Победы
Пресс-служба Центрального военного округа рассказала, какой салют ждет жителей Самары в честь Дня Победы. 9 мая, в 22:00 по местному времени военнослужащие начнут запускать салют с разных точек города.
– Салютные установки и артиллерийские орудия будут установлены в различных точках. Будут даны 30 залпов с перерывами 30 секунд между залпами, – говорится в сообщении.
Также будет выпущено более 200 фейерверочных изделий «Ассоль» и «Вега», представленных в различных цветовых комбинациях. Отметим, что в этом году в регионе действуют ограничительные мероприятия на большое скопление людей.
Напомним, ранее стало известно, что салют в Самаре в 2020 году все-таки будет. В 11.00 начнется авиашоу. Также в городе пройдут онлайн-акции Бессмертного полка.
А здесь можно посмотреть полную программу Дня Победы в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU