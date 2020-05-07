Самарцам рассказали, какой салют их ждет на День Победы

7 Май 2020 2020-05-07T16:37:48+03:00

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Пресс-служба Центрального военного округа рассказала, какой салют ждет жителей Самары в честь Дня Победы. 9 мая, в 22:00 по местному времени военнослужащие начнут запускать салют с разных точек города.

– Салютные установки и артиллерийские орудия будут установлены в различных точках. Будут даны 30 залпов с перерывами 30 секунд между залпами, – говорится в сообщении.

Также будет выпущено более 200 фейерверочных изделий «Ассоль» и «Вега», представленных в различных цветовых комбинациях. Отметим, что в этом году в регионе действуют ограничительные мероприятия на большое скопление людей.

Напомним, ранее стало известно, что салют в Самаре в 2020 году все-таки будет. В 11.00 начнется авиашоу. Также в городе пройдут онлайн-акции Бессмертного полка.

А здесь можно посмотреть полную программу Дня Победы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU