В Самарской области за прошедший день выявили 136 нарушителей изоляции

7 Май 2020 2020-05-07T16:35:44+03:00

На сегодняшний день в области 743 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве нарушений самоизоляции за прошедшие сутки.

– Полицейские выявили 118 нарушений, транспортная полиция – 4. Муниципальные органы власти нашли 11 нарушителей, органы исполнительные власти – 3, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Роспотребнадзор получил от полиции 26 материалов о фактах несоблюдения режима самоизоляции, внес 9 определений о возбуждении административных дел. В регионе ограничения продлятся до 12 мая. На данный момент в Самарской области зафиксировано 743 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU