2020-05-07T19:43:12+03:00
Происшествия

Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай

Об этом полицию, прокуратуру и суд просила сама пострадавшая
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
После выстрела в голову девушка чудом осталась живаПосле выстрела в голову девушка чудом осталась живаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В тот день Василий (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) был в гостях у своей подруги Гали. Зачем он пришел к ней с травматическим оружием и почему решил, что пистолету будет удобно и безопасно на диване, так и осталось неизвестным.

Но когда Галя взяла с дивана пистолет, тот вдруг выстрелил ей прямо в голову.

Кровь, «Скорая помощь», полиция, все закрутилось вихрем. Галина, к счастью, выжила. Василий оплатил ей лечение, постоянно навещал ее в больнице и каждый день корил себя за преступную небрежность.

Его недосмотр и впрямь оказался преступлением – в отношении парнишки-студента возбудили уголовное дело по ч.1 ст.224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия», санкции этой статьи предусматривают штраф до 100 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до полугода.

В феврале этого года Василия отдали под суд. Галина направила туда письменное заявление, в котором говорилось: претензий к Василию не имею, причиненный мне вред он уже всячески загладил.

Характеристики у парнишки были сплошь положительные, раньше в поле зрения силовиков он не попадал, и гособвинение поэтому высказалось «за» то, чтобы его не наказывать.

В итоге Кинельский райнный суд прекратил это уголовное дело в связи с примирением сторон. Оружие по решению суда вернули Василию. Вот только, вероятно, лицензию, у него в ближайшее время отберут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военные продезинфицировали улицы и парки в Самаре и Тольятти
Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай
Названы два города в Самарской области, где нет коронавируса
Еще семь человек победили коронавирус в Самарской области
Стало известно, когда в Самарской области закончится учебный год
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сухой и жаркой погоды
Возле стадиона "Самара-Арена" появится еще один самолет
Завтра в Самаре перекроют Московское шоссе
В Самарской области за прошедший день выявили 136 нарушителей изоляции
Самарцам рассказали, какой салют их ждет на День Победы
АСИ опубликовало список мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса
В Самаре установили репродуктор из прошлого
В Самарской области за сутки провели 3695 тестов на коронавирус
Число самозанятых граждан в регионе растет с каждым днем
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года
В Самаре задержали мужчину, который собирался совершить кражу на железнодорожных путях
Оперштаб рассказал детали гибели двоих мужчин от коронавируса в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 пациентов в Самарской области
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ
Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая
Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов