Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай

7 Май 2020 2020-05-07T19:43:12+03:00

Об этом полицию, прокуратуру и суд просила сама пострадавшая

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В тот день Василий (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) был в гостях у своей подруги Гали. Зачем он пришел к ней с травматическим оружием и почему решил, что пистолету будет удобно и безопасно на диване, так и осталось неизвестным.

Но когда Галя взяла с дивана пистолет, тот вдруг выстрелил ей прямо в голову.

Кровь, «Скорая помощь», полиция, все закрутилось вихрем. Галина, к счастью, выжила. Василий оплатил ей лечение, постоянно навещал ее в больнице и каждый день корил себя за преступную небрежность.

Его недосмотр и впрямь оказался преступлением – в отношении парнишки-студента возбудили уголовное дело по ч.1 ст.224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия», санкции этой статьи предусматривают штраф до 100 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до полугода.

В феврале этого года Василия отдали под суд. Галина направила туда письменное заявление, в котором говорилось: претензий к Василию не имею, причиненный мне вред он уже всячески загладил.

Характеристики у парнишки были сплошь положительные, раньше в поле зрения силовиков он не попадал, и гособвинение поэтому высказалось «за» то, чтобы его не наказывать.

В итоге Кинельский райнный суд прекратил это уголовное дело в связи с примирением сторон. Оружие по решению суда вернули Василию. Вот только, вероятно, лицензию, у него в ближайшее время отберут.

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ИСТОЧНИК KP.RU