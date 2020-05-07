Возле стадиона "Самара-Арена" появится еще один самолет

7 Май 2020 2020-05-07T17:18:20+03:00

Это "Сад памяти", который состоит из 750 деревьев, высаженных в форме самолета

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Сегодня возле стадиона "Самара-Арена" начали высаживать "Сад памяти". По форме он будет напоминать самолет, состоящий из 750 деревьев - каштанов, берез, лип и сосен.

- «Сад памяти» высаживается в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне, - объяснил посыл всероссийской акции, которая проводится в преддверии 9 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Я уверен, что эти деревца, за которыми мы будем следить и ухаживать, станут символом вечной и живой памяти, потому что дерево – это символ жизни.

В мероприятии должны были принять участие ветераны Великой Отечественной войны, общественники и трудовые коллективы предприятий, но из-за введенного в регионе режима самоизоляции их решили не привлекать. 5-летние саженцы сегодня высаживали Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и волонтеры Победы.

- Сад будет иметь форму самолета – в память о штурмовике Ил-2, – рассказала глава областной столицы Елена Лапушкина.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Самаре, которая тогда называлась Куйбышевом, на авиационных заводах №№ 1 и 18 собрали около 27 тысяч штурмовиков Ил-2.

ИСТОЧНИК KP.RU