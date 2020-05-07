2020-05-07T17:46:35+03:00
Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сухой и жаркой погоды

МЧС также сообщает о желтом уровне опасности.
Александра БУДАЕВА
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На майские праздники ожидается сильный ветер и теплоНа майские праздники ожидается сильный ветер и теплоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 8 по 11 мая в Самаре объявлены штормовое предупреждение и желтый уровень опасности. Как объясняют в Приволжском УГМС, все дело в том, что антициклон из Казахстана принес в регион сухую и жаркую погоду, поэтому опасность возникновения пожаров чрезвычайно высока.

К концу недели по региону местами могут пройти дожди, но в ближайшее время, 8 и 9 мая, температура будет достаточно высокой: 24-29 °C днем и 10-15 °C ночью.

Кроме того, по области будет дуть сильный ветер - местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Жителей Самарской области просят не ходить в леса, не разжигать костры, не поджигать траву, не бросать непотушенные сигареты и спички.

Если вы заметили пожар, звоните на прямую линию лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Напомним, 5 мая в Самарской области было зафиксировано сразу несколько серьезных пожаров: в поселке Запанском, в частности, одновременно горели сразу 5 жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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