Стало известно, когда в Самарской области закончится учебный год

7 Май 2020 2020-05-07T18:56:07+03:00

Преподавателям до конца года учить детей своим предметам по-прежнему придется по интернету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До самого его конца июня занятия для школьников и студентов будут проводить по-прежнему "п удаленке"

Изменить размер текста: A A

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на заседании оперативного штаба сегодня рассказал, когда в регионе закончится учебный год в школах, колледжах и вузах.

Начальная школа с 1 по 4 классы будут учиться до 25 мая, средняя школа с 5 по 8 классы - до 26-27 мая, старшеклассники (9-11 классы) - до 30 мая.

Детские садики в Самарской области при этом продолжают работать в режиме дежурных групп.

Учреждения среднего профессионального образования будут учиться до 30 июня, вузы - до 25-27 июня, учреждения дополнительного образования - до 30 июня.

Все занятия по-прежнему до конца учебного года планируют проводить в дистанционном режиме. Связано это с действующим в регионе режимом самоизоляции, который ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области могут перенести ЕГЭ 2020

Перенести могут и начало следующего учебного года (подробности)

Самарским старшеклассникам помогут сдать ЕГЭ в условиях самоизоляции

Министерство образования и науки Самарской области подготовило серию видеоконсультаций по самым сложным заданиям из единого государственного экзамена (подробности)

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»

Министр образования рассказал родителям, как будут работать детские сады в режиме самоизоляции в Самарской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU