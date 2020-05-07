Стало известно, когда в Самарской области закончится учебный год
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на заседании оперативного штаба сегодня рассказал, когда в регионе закончится учебный год в школах, колледжах и вузах.
Начальная школа с 1 по 4 классы будут учиться до 25 мая, средняя школа с 5 по 8 классы - до 26-27 мая, старшеклассники (9-11 классы) - до 30 мая.
Детские садики в Самарской области при этом продолжают работать в режиме дежурных групп.
Учреждения среднего профессионального образования будут учиться до 30 июня, вузы - до 25-27 июня, учреждения дополнительного образования - до 30 июня.
Все занятия по-прежнему до конца учебного года планируют проводить в дистанционном режиме. Связано это с действующим в регионе режимом самоизоляции, который ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самарской области могут перенести ЕГЭ 2020
Перенести могут и начало следующего учебного года (подробности)
Самарским старшеклассникам помогут сдать ЕГЭ в условиях самоизоляции
Министерство образования и науки Самарской области подготовило серию видеоконсультаций по самым сложным заданиям из единого государственного экзамена (подробности)
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»
Министр образования рассказал родителям, как будут работать детские сады в режиме самоизоляции в Самарской области (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»