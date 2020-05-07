2020-05-07T18:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Самарской области закончится учебный год

До самого его конца июня занятия для школьников и студентов будут проводить по-прежнему "п удаленке"
Александра БУДАЕВА
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Преподавателям до конца года учить детей своим предметам по-прежнему придется по интернетуПреподавателям до конца года учить детей своим предметам по-прежнему придется по интернетуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на заседании оперативного штаба сегодня рассказал, когда в регионе закончится учебный год в школах, колледжах и вузах.

Начальная школа с 1 по 4 классы будут учиться до 25 мая, средняя школа с 5 по 8 классы - до 26-27 мая, старшеклассники (9-11 классы) - до 30 мая.

Детские садики в Самарской области при этом продолжают работать в режиме дежурных групп.

Учреждения среднего профессионального образования будут учиться до 30 июня, вузы - до 25-27 июня, учреждения дополнительного образования - до 30 июня.

Все занятия по-прежнему до конца учебного года планируют проводить в дистанционном режиме. Связано это с действующим в регионе режимом самоизоляции, который ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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