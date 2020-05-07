2020-05-07T18:52:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще семь человек победили коронавирус в Самарской области

5 из них лежали в горбольнице №6, двое - в больнице имени Середавина
Александра БУДАЕВА
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Часть пациентов изначально обращалась к врачам за помощью с ОРВИ, потом у них диагностировали коронавирусЧасть пациентов изначально обращалась к врачам за помощью с ОРВИ, потом у них диагностировали коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области из больниц выписали еще 7 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, таким образом количество вылечившихся плавно приближается к сотне на сегодняшний день это 82 человека.

- 5 пациентов были выписаны из Самарской городской больницы № 6, - рассказали в оперативном штабе. - Два пациента заболели после возвращения из Москвы, трое изначально поступили с диагнозом ОРВИ. Болезнь протекала у них в не тяжелой форме.

Еще 2 человека лечение проходили в больнице имени Середавина.

Сейчас состояние всех выздоровевших медики оценивают как удовлетворительные. Анализы на COVID-19 у всех семерых показали отрицательные результаты.

Напомним, с начала пандемии в России зарегистрировано уже более 177 тысяч фактов заболевания коронавирусом, выздоровели 23,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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