Еще семь человек победили коронавирус в Самарской области
В Самарской области из больниц выписали еще 7 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, таким образом количество вылечившихся плавно приближается к сотне на сегодняшний день это 82 человека.
- 5 пациентов были выписаны из Самарской городской больницы № 6, - рассказали в оперативном штабе. - Два пациента заболели после возвращения из Москвы, трое изначально поступили с диагнозом ОРВИ. Болезнь протекала у них в не тяжелой форме.
Еще 2 человека лечение проходили в больнице имени Середавина.
Сейчас состояние всех выздоровевших медики оценивают как удовлетворительные. Анализы на COVID-19 у всех семерых показали отрицательные результаты.
Напомним, с начала пандемии в России зарегистрировано уже более 177 тысяч фактов заболевания коронавирусом, выздоровели 23,8 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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