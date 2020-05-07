2020-05-07T20:37:28+03:00
Общество

В Самаре три автобусных маршрута пустили в объезд из-за дорожных работ на ул.Советской Армии

Как долго продлятся работы, пока не ясно
Александра БУДАЕВА
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Из-за ремонта на ул.Советской Армии транспорт пустили в объездИз-за ремонта на ул.Советской Армии транспорт пустили в объездФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня рано утром из-за дорожных работ на ул.Советской Армии сразу три автобусных маршрута было решено пустить в объезд закрытого участка.

Проехать сейчас нельзя по ул.Советской Армии на участке между ул.Стара-Загора и проспектом Карла Маркса.

Поэтому изменения в схеме движения коснулись автобусов №№ 30,35 и 70.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы №№ 30 и 35 в оба направления будут ехать следующим образом: ул.Стара-Загора - ул.22-го Партсъезда - проспект Карла Маркса, далее по маршруту.

Схема движения маршрут №70 в оба направления -выглядит следующим образом: по ул. 22-го Партсъезда - проспект Карла Маркса.

Сообщений об окончании ремонтных работ и восстановлении привычных автобусных маршрутов пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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