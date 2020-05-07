Самарские больницы срочно проверят на готовность к коронавирусу
В Самарской области займутся проверкой больниц и всех медицинских учреждений. Специальной комиссии предстоит выяснить, как в них соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Такое решение на оперативном штабе озвучили после того, как стало известно о шести заболевших в самарском кардиодиспансере.
- В каждом лечебном учреждении должен быть госпитальный эпидемиолог. Каждый случай подлежит разбору внутри учреждения, с ведением соответствующего протокола. В первую очередь надо провести разбор внутри больницы, - отметила глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Расследование в кардиодиспансере возьмет на себя замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко. А проверкой учреждений займется Росздравнадзор. Комиссия пойдет по сформированному минздравом списку. Власти намерены не допустить новых очагов инфицирования в больницах региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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