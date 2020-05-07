Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 мая 2020 года: больше двух сотен заболевших

7 Май 2020 2020-05-07T23:11:48+03:00

В Тольятти больных с коронавирусом будут лечить еще в одной больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 мая 2020 года

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Количество зараженных коронавирусом в Тольятти перевалило за две сотни, сегодня открывается новая больница, где будут лечить коронавирусных - и другие последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 мая 2020 года

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года достигло 743 человека, в Тольятти зараженных пациентов 207, правда, часть из них уже выздоровели.

С 8 мая больница №4 также начинает принимать пациентов с коронавирусом. Второй инфекционный госпиталь уже полностью готов - в больнице проведено зонирование помещений, доставлено необходимое оборудование и медикаменты, медперсонал прошел дополнительное обучение.

Новый госпиталь четко разграничен на красную и зеленую зоны, здесь планируют развернуть до 252 коек. Всех пациентов с другими видами патологий уже с 8 мая переведут в другие учреждения здравоохранения города. Здесь продумали дезинфекцию для машин скорой помощи.

-Все врачи, которые будут работать в госпитале, прошли дополнительное обучение Также на работу приглашены сотрудники из других учреждений, привлечен эпидемиолог и два врача-инфекциониста из Самары, - рассказал главврач Сергей Тетюшкин.

Медики будут работать сменами в 12 и 24 часа, есть смены, которые длятся 8 часов.

Жители Тольятти также как и все жители региона сейчас живут в условиях самоизоляции. В городе действует масочный режим, без масок нельзя появляться в магазинах, в общественном транспорте. В Тольятти проводят обработку улиц и общественных пространств. Сейчас этим занимаются четыре автомобиля, которые предоставила армия. Вместимость каждого автомобиля позволяет обработать около 3 тыс кв.м.

В майские праздники такую обработку будут вести особенно усердно, жителей же просят по возможности не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU