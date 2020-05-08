2020-05-08T00:10:01+03:00
Общество

Медики рассказали, почему коронавирус убил еще двух пациентов в Самаре

В оперативном штабе уточнили, какие еще болячки были у скончавшихся пациентов с коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В регионе от коронавирусной инфекции скончались еще два человекаВ регионе от коронавирусной инфекции скончались еще два человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще двое пациентов с коронавирусом умерли в больницах в Самарской области. Они находились на лечении, но, к сожалению, не смогли победить инфекцию. В оперативном штабе в Самарской области рассказали подробности об этих людях. Выяснилось, что как и у тех, кто умер раньше, у них были сопутствующие заболевания.

- Одному мужчине было 67 лет, он страдал заболеванием эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второму – 49 лет. У него также были проблемы с эндокринной системой, а еще хроническая почечная недостаточность, - рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

До этого в Самарской области уже скончались шесть человек, в основном - пожилого возраста. Лишь один скончавшийся пациент молод - ему было 34 года, он страдал эндокринными заболеваниями. У всех умерших были какие-то дополнительные заболевания. Первыми скончались мужчины старше 80 лет. У всех пациентов, которые не смогли победить болезнь, была пневмония.

Также известно, что на данный момент поправились и выписались из больниц уже 82 человека. Всего же в регионе 743 зараженных коронавирусом.

До этого главврач тольяттинской больницы Николай Ренц поделился своим мнением о развитии болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Он рассказал о трудностях диагностики и о тяжелых симптомах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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