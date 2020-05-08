Дмитрий Азаров потребовал срочно защитить всех врачей от коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T10:04:27+03:00

Дмитрий Азаров считает, что врачи не до конца защищены от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал срочно защитить всех врачей, медсестер, санитарок и других работников сферы здравоохранения от коронавируса. На заседании оперативного штаба региона 7 мая он раскритиковал действия министерства здравоохранения, которое «теряет больницу за больницей».

- Никаких денег на это не хватит. Когда у вас вылетают одна больница за другой, которые могли бы работать. Мы каждый день теряем лечебные учреждения. Вы больницы защитите, иначе потери будут гораздо больше, чем те средства, которые вы потратите на создание особенных условий, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что в регион доставят еще 30 тысяч защитных костюмов, хотя все средства индивидуальной защиты у области есть. В минздраве сейчас должны контролировать всех главврачей и позаботиться о том, чтобы в защитные костюмы облачились 100% персонала ведущих клиник.

- У нас в приемном покое люди не защищены должным образом. Нужно всех экипировать. Никаким оправданием режим работы служить не может. У вас важнее задачи нет, - резюмировал Дмитрий Азаров.

С 8 мая проверять больницы будет Росздравнадзор. Напомним, что очаги инфекции уже были зафиксированы в больнице имени Пирогова, а недавно шесть человек заболели коронавирусом в кардиоцентре. До этого с карантина вышла больница № 4, один из пациентов рассказал, как работали врачи в это тяжелое время.

azarov.life Дмитрий Азаров - о новых защитных средствах для врачей в Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU