В Самаре у 29-летнего драгдилера нашли 140 граммов наркотиков

8 Май 2020 2020-05-08T10:05:47+03:00

Молодой человек фасовал крупные партии на мелкие дозы и прятал в тайниках

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Полицейские Самары в вечернее время задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. 29-летнего местного жителя задержали на территории Октябрьского района города. При себе у него было более десятка свертков, который оказался мефедроном.

– Был проведен обыск по месту жительства мужчины. Полицейский пес указал, что он хранит вещества на балконе. Там было обнаружено более 140 граммов наркотиков. Подозреваемый фасовал большие партии на более мелкие для продажи, – рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Также он предлагал быстрый и легкий заработок безработному и ранее не судимому мужчине. Сейчас задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают канал поставки запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU