2020-05-08T10:08:20+03:00
Общество

Подвиг без срока давности: на КНПЗ восстановили фронтовое прошлое заводчан

Музей Трудовой Славы Куйбышевского НПЗ завершил пятилетнюю поисковую работу, полностью воссоздав список участников войны, трудившихся на заводе за 75 лет
Анна ФЕДОРОВА
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К 75-летию Победы в музее Трудовой Славы КНПЗ обновили экспозицию. Фото: АО «КНПЗ»К 75-летию Победы в музее Трудовой Славы КНПЗ обновили экспозицию. Фото: АО «КНПЗ»
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Серьезная поисковая работа началась пять лет назад. В основу легла экспозиция, которая готовилась еще в 1970 году – фронтовики, материалы о которых тогда готовил музей, стали первыми в почетном списке. Остальные сведения пришлось собирать по крупицам - из архивов, книг, газет, сайтов и семейных альбомов нефтепереработчиков.

– Много полезных сведений удалось почерпнуть из Книг Памяти, изданных в Самарской области, в которых были собраны данные о воевавших земляках, – рассказала заведующая Музеем Трудовой Славы АО «КНПЗ» Татьяна Космачева. – Ценными источниками стали сайты «Подвиг народа», «Память народа», «Дорога памяти».

К поисковой работе присоединились все заводчане. Каждый, кто знал фронтовиков, работавших когда-то на заводе, внес свою лепту. Даже дети заводчан подключились к исследованиям, собирая информацию о своих героических родственниках. Общими усилиями за пять лет в списке участников Великой Отечественной войны удалось восстановить 990 человек.

Подвиг без срока давности: на КНПЗ восстановили фронтовое прошлое заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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