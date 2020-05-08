2020-05-08T08:43:49+03:00
Общество

Междугородний автобус в Самарской области перевозил пассажиров без лицензии

Теперь компания 45 дней не сможет заниматься своей деятельностью
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель не имел лицензии на перевозку людейВодитель не имел лицензии на перевозку людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе «Самара-Бугуруслан» остановили пассажирский автобус, работающий на одну из местных организаций. Выяснилось, что у водителя отсутствует лицензия на перевозку людей.

– Был составлен соответствующий протокол. Суд признал компанию виновной и вынес запрет на деятельность. Это означает, что организация не сможет заниматься перевозкой пассажиров в течение 45 дней, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Организация получила соответствующие документы. Соблюдения исполнения судебного решения будет осуществляться представителями исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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