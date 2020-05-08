Междугородний автобус в Самарской области перевозил пассажиров без лицензии
Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе «Самара-Бугуруслан» остановили пассажирский автобус, работающий на одну из местных организаций. Выяснилось, что у водителя отсутствует лицензия на перевозку людей.
– Был составлен соответствующий протокол. Суд признал компанию виновной и вынес запрет на деятельность. Это означает, что организация не сможет заниматься перевозкой пассажиров в течение 45 дней, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Организация получила соответствующие документы. Соблюдения исполнения судебного решения будет осуществляться представителями исполнительной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU