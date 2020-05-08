2020-05-08T09:41:20+03:00
Общество

Обманули на 4 млн рублей: в Самарской области разыскивают жертв опасных мошенников

Преступники разработали схему обмана жителей региона
Владислав КИРСАНОВ
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Мошенники выдавали себя за представителей крупных фирмМошенники выдавали себя за представителей крупных фирмФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственное управление МВД России по Тольятти ищут жертв мошенников, которые с 2015 по 2019 года выдавали себя за представителей брокера. Подозреваемые осуществляли свою деятельность в офисах Самары и Тольятти.

– Они приглашали граждан на бесплатное обучение торговле на электронных площадках. После, под предлогом высокого заработка, потерпевшие открывали счет и вносили на него деньги, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Действия мошенников нанесли значительный ущерб жителям Тольятти и Самары. Сумма превысила 4 млн рублей. Всех, кто пострадал от действий мошенников, просят обращаться в по телефонам: 8(8482)934107, 8(8482)936137.

ИСТОЧНИК KP.RU

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