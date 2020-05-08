В Тольятти перед судом предстанет женщина, убившая друга на Новый год
Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая подозревается в умышленном убийстве.
– По версии следствия, 31 декабря 2019 года женщина отмечала Новый год в кругу друзей. В ходе распития алкоголя между ней и одним из присутствовавших возник конфликт. Он перерос в серьезную перепалку. Женщина нанесла парню два удара ножом в грудь и живот, – сообщили в надзорном органе.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами, поэтому дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для дальнейшего рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU