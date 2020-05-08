2020-05-08T10:53:22+03:00
Общество

О режиме самоизоляции в Самарской области с 12 мая расскажут 10 мая

О том, как будет область выходить из режима самоизоляции 12 мая, поведал губернатор
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Как будет жить область с 12 мая расскажут через два дняКак будет жить область с 12 мая расскажут через два дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О том, как Самарская область будет выходить из режима самоизоляции с 12 мая, расскажут уже 10 мая. Об этом предупредил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что все решения будут приняты в воскресенье. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил в каждом регионе разработать свою стратегию выхода из режима строгой самоизоляции с 12 мая. В Самарской области уже обсудили все риски, теперь остается решить, как жить дальше.

- Очень разные ситуации по территории Самарской области, разными будут и решения по выходу из самоизоляции, которые мы примем 10 мая. И постараемся максимально быстро оповестить всех о том, как будет жить каждый муниципалитет с 12 мая, - отметил Дмитрий Азаров.

В Москве и Московской области ограничения продлены до конца мая. Какие решения будут приняты у нас, узнаем уже 10 мая.

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Дмитрий Азаров - о новых защитных средствах для врачей в Самарской области
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ИСТОЧНИК KP.RU

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