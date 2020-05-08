В Самарской области иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста
В четверг, 7 мая, в Тольятти произошло ДТП. 48-летний водитель автомобиля «Хендэ» двигался по улице Мичурина. В какой-то момент он не заметил велосипедиста, который ехал справа налево по ходу движения. В итоге произошло столкновение.
– Двухколесным транспортом управлял 12-летний мальчик. Он пострадал, его госпитализировали в ближайшую больницу. Водитель в момент аварии был трезв, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам правоохранители вынесут процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU