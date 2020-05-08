Число заболевших коронавирусом в Самарской области 8 мая 2020 перевалило за 800 человек

8 Май 2020 2020-05-08T12:56:56+03:00

Всего в Самарской области заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 8 мая 2020 года в Самарской области более 800 заболевших коронавирусом

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 8 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 59 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 802 человека. 82 из них выздоровели, восемь – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 10699 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 5846 жителей, в Московской области – 918. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 375 и 276 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 187859 человек, 26608 пациентов выздоровели (2805 за прошедший день), 1723 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 98 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU