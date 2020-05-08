Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года: подтвердились 59 случаев
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве заболевших по данным на сегодня, 8 мая. В регионе выявлено 59 новых инфицированных. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 802.
– 82 пациента из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц региона. Они получили соответствующие инструкции для поддержания здоровья. Восемь человек скончались. Сейчас на лечении находятся 712 жителей региона, – говорится в сообщении.
Отметим, что в Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Решение о его продлении или смягчении будет принято 10 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU