Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 59 пациентов в Самарской области

8 Май 2020 2020-05-08T11:44:31+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области отчитался о том, как и где заболели новые 59 пациентов, о которых стало известно сегодня, 8 мая. Общее число заболевших составляет 802 человека, из них 82 выздоровели, а восемь – скончались.

– 32 человека заболели в Самаре, 14 в Тольятти. По два инфицированных в Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске, по одному – в Сызрани, Похвистневе, Нефтегорске, Ставропольском, Сызранском, Шигонском и Пестравском районах, – говорится в сообщении.

10 человек (шестеро в Самаре, четверо в Тольятти) ранее контактировали с уже заболевшими коронавирусом. Еще у 49 обнаружен вирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

ИСТОЧНИК KP.RU