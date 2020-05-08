Коронавирус уже захватил все города Самарской области

8 Май 2020 2020-05-08T12:56:12+03:00

Все 10 городов в Самарской области сдались перед коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инфекция поглотила все крупные города Самарской области. Устояли только шесть районов

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В Самарской области не осталось городов, где не нашли хотя бы одного больного коронавирусом. Сегодня, 8 мая, эту печальную статистику пополнили Нефтегорск и Похвистнево. Здесь нашли по одному зараженному.

В лидерах областная столица. Здесь выявили уже 300 пациентов с COVID-19. В Тольятти - 221 больной. Третье место у Сызрани, здесь 99 больных.

Из городских округов в пятерке также Новокуйбышевск и Чапаевск - 24 и 20 зараженных соответственно.

Посмотреть конкретные цифры по заболевшим можно на интерактивной карте.

Долгое время в Отрадном был только один заболевший. Недавно стало известно, что женщина, к сожалению, скончалась. Теперь здесь появились еще двое заболевших.

Напомним, что в регионе всего 802 зараженных коронавирусом, погибли 8 человек, 82 человека выздоровели.

Сейчас в Самарской области есть 10 очагов инфекции. Губернатор поручил в дальнейшем не допускать подобного развития событий и защитить всех врачей. В Самарской области пока действует режим самоизоляции, что будет дальше - решат 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU