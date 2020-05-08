2020-05-08T12:56:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус уже захватил все города Самарской области

Инфекция поглотила все крупные города Самарской области. Устояли только шесть районов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Все 10 городов в Самарской области сдались перед коронавирусомВсе 10 городов в Самарской области сдались перед коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области не осталось городов, где не нашли хотя бы одного больного коронавирусом. Сегодня, 8 мая, эту печальную статистику пополнили Нефтегорск и Похвистнево. Здесь нашли по одному зараженному.

В лидерах областная столица. Здесь выявили уже 300 пациентов с COVID-19. В Тольятти - 221 больной. Третье место у Сызрани, здесь 99 больных.

Из городских округов в пятерке также Новокуйбышевск и Чапаевск - 24 и 20 зараженных соответственно.

Посмотреть конкретные цифры по заболевшим можно на интерактивной карте.

Долгое время в Отрадном был только один заболевший. Недавно стало известно, что женщина, к сожалению, скончалась. Теперь здесь появились еще двое заболевших.

Напомним, что в регионе всего 802 зараженных коронавирусом, погибли 8 человек, 82 человека выздоровели.

Сейчас в Самарской области есть 10 очагов инфекции. Губернатор поручил в дальнейшем не допускать подобного развития событий и защитить всех врачей. В Самарской области пока действует режим самоизоляции, что будет дальше - решат 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гроза и порывистый ветер: синоптики объявили 9 мая в Самарской области желтый уровень опасности
Полицейские Самарской области раскрыли фирму-однодневку для отмывания денег
Расписание общественного транспорта в Самаре с 9 по 11 мая: как будет ходить, какие будут интервалы
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
Стало известно, сколько тестов на коронавирус сделали за минувшие сутки в Самарской области
В Самарской области драгдилер планировал откупиться от полицейского
Коронавирус уже захватил все города Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 59 пациентов в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года: подтвердились 59 случаев
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 8 мая 2020 перевалило за 800 человек
В Самарской области иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста
О режиме самоизоляции в Самарской области с 12 мая расскажут 10 мая
В Тольятти перед судом предстанет женщина, убившая друга на Новый год
Обманули на 4 млн рублей: в Самарской области разыскивают жертв опасных мошенников
В Самаре «Рендж Ровер» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте
Междугородний автобус в Самарской области перевозил пассажиров без лицензии
Подвиг без срока давности: на КНПЗ восстановили фронтовое прошлое заводчан
В Самаре у 29-летнего драгдилера нашли 140 граммов наркотиков
Дмитрий Азаров потребовал срочно защитить всех врачей от коронавируса
Медики рассказали, почему коронавирус убил еще двоих пациентов в Самаре
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 мая 2020 года: больше двух сотен заболевших
В Самаре дружинники проверяют, надели ли маски пассажиры в трамваях и автобусах
Самарские больницы срочно проверят на готовность к коронавирусу
Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции
В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за дорожных работ на улице Советской Армии
Военные продезинфицировали улицы и парки в Самаре и Тольятти
Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай
Названы два города в Самарской области, где нет коронавируса