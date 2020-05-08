В Самарской области драгдилер планировал откупиться от полицейского

8 Май 2020 2020-05-08T13:05:36+03:00

Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Чапаевске сотрудники ОЭБиПК раскрыли коррупционное преступление. Они выяснили, что в апреле этого года 33-летний местный житель пытался дать взятку полицейскому. Сумма была приличная – 120 тысяч рублей.

– Незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы мужчину не привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков. В тот момент, когда он попытался передать деньги, его задержали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальное наказание подразумевает восемь лет тюрьмы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU