В Самарской области драгдилер планировал откупиться от полицейского
В Чапаевске сотрудники ОЭБиПК раскрыли коррупционное преступление. Они выяснили, что в апреле этого года 33-летний местный житель пытался дать взятку полицейскому. Сумма была приличная – 120 тысяч рублей.
– Незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы мужчину не привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков. В тот момент, когда он попытался передать деньги, его задержали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Максимальное наказание подразумевает восемь лет тюрьмы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU