Стало известно, сколько тестов на коронавирус сделали за минувшие сутки в Самарской области

8 Май 2020 2020-05-08T13:06:59+03:00

Под наблюдением врачей остаются также 569 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 802 случая заболевания инфекцией

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве проведенных анализов на новую инфекцию. Так, общее число сделанных тестов достигло 65992 штук.

– За прошедший день было проведено 2587 лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 569 человек. Отмечаем, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, масочный режим, – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на сегодня, 8 мая, в регионе зафиксировано 802 случая заболевания коронавирусом. 82 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще восемь пациентов, к сожалению, скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU