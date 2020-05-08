Стало известно, сколько тестов на коронавирус сделали за минувшие сутки в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о количестве проведенных анализов на новую инфекцию. Так, общее число сделанных тестов достигло 65992 штук.
– За прошедший день было проведено 2587 лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 569 человек. Отмечаем, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, масочный режим, – говорится в сообщении.
Отметим, что по данным на сегодня, 8 мая, в регионе зафиксировано 802 случая заболевания коронавирусом. 82 человека выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще восемь пациентов, к сожалению, скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU