Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц

8 Май 2020 2020-05-08T12:25:44+03:00

С новой подпиской KIDS дети смогут развлекаться и учиться чему-то новому не выходя из дома

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Билайн для поддержки остающихся дома семей расширяет возможности в рамках детской подписки в «Билайн ТВ» (12+) и предоставляет бесплатный доступ к ней на 30 дней*.

Новая подписка KIDS (0+) обеспечивает доступ для детей и их родителей к известным зарубежным и отечественным мультсериалам и популярным детским ТВ-каналам, что позволяет развлекаться и учиться новому не выходя из дома.

Контент для детей

Всего в подписке KIDS доступны 9 главных детских каналов, включая Nickelodeon, Nick Jr. и Nickelodeon HD, а также почти 1500 серий известных зарубежных и российских мультфильмов для всех возрастов. В их числе – более 400 эпизодов популярных анимационных шоу производства Nickelodeon (например, такие хиты, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Вспыш и чудо-машинки», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и «Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого»). Премьерный контент Nickelodeon будет ежемесячно появляться на сервисе в режиме catch-up («вслед за эфиром»).

Теперь в детской подписке «Билайн ТВ» есть доступ к мультсериалу «Маша и Медведь» и к детскому контенту онлайн-кинотеатра Megogo. Также в подписке KIDS можно найти контент с тифлокомментарием и сурдопереводом.

Развлечение и обучение

Развлекательные, развивающие и обучающие мультсериалы, фильмы и телепрограммы помогут детям не только весело провести время дома, но и в игровой форме познавать мир и научиться чему-то новому. Подключить подписку KIDS можно в разделе «Видео» «Билайн ТВ». Цена детской подписки остается прежней - 149 рублей в месяц. Абонентам, которые были подписаны на МУЛЬТ, новая подписка будет доступна автоматически.

* Доступ к подписке KIDS в сервисе Билайн ТВ доступен месяц бесплатно при подключении до 30 апреля 2020 года. Со 2-го месяца подписка будут автоматически предоставляться по полной стоимости. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Подробнее на tvpromo.beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU