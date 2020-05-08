Расписание общественного транспорта в Самаре с 9 по 11 мая: как будет ходить, какие будут интервалы
Администрация Самары рассказала, как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни. Так, 9, 10 и 11 мая все виды транспорта будут работать по режиму выходного дня. Соответственно, интервалы между прибытием автобусов, троллейбусов или трамваев будут больше.
– Перевозки всеми видами наземного и подземного транспорта будут организованы до 21:00. Напоминаем о режиме самоизоляции в городе. Кладбища Самары по-прежнему закрыты для посещений, – говорится в сообщении мэрии.
Отметим, что режим полной самоизоляции в Самарской области действует минимум до 12 мая. В ближайшее время власти примут решение о дальнейших мерах борьбы с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU