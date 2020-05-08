Расписание общественного транспорта в Самаре с 9 по 11 мая: как будет ходить, какие будут интервалы

8 Май 2020 2020-05-08T13:12:01+03:00

Стало известно, как будет ходить транспорт в праздничные дни с 9 по 11 мая в Самаре

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Администрация Самары рассказала, как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни. Так, 9, 10 и 11 мая все виды транспорта будут работать по режиму выходного дня. Соответственно, интервалы между прибытием автобусов, троллейбусов или трамваев будут больше.

– Перевозки всеми видами наземного и подземного транспорта будут организованы до 21:00. Напоминаем о режиме самоизоляции в городе. Кладбища Самары по-прежнему закрыты для посещений, – говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что режим полной самоизоляции в Самарской области действует минимум до 12 мая. В ближайшее время власти примут решение о дальнейших мерах борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU