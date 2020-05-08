Полицейские Самарской области раскрыли фирму-однодневку для отмывания денег

8 Май 2020 2020-05-08T13:24:00+03:00

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Полицейские Тольятти выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Выяснилось, что жительница Автограда предоставила недостоверные сведения при регистрации.

– Она осознавала, что не будет управлять организацией, несмотря на то, что регистрируется в качестве учредителя. Фактически эта фирма свою деятельность не осуществлялась и являлась подставной, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Санкция подразумевает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU