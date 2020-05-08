2020-05-08T15:20:41+03:00
Общество

Гроза и порывистый ветер: синоптики объявили 9 мая в Самарской области желтый уровень опасности

При этом ожидается жаркая погода
Владислав КИРСАНОВ
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Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секундуСкорость ветра будет достигать 15-20 метров в секундуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на грядущих выходных. Так, в субботу, 9 мая, синоптики прогнозируют в регионе облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

– Воздух прогреется до 28 градусов. Однако все это будет сопровождаться порывистым ветром, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, – сообщили синоптики.

В воскресенье, 10 мая, и в понедельник, 11 мая, сохранится ветреная и дождливая погода. При этом намечается небольшое похолодание – столбик термометра не поднимется выше 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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