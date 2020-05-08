2020-05-08T16:36:46+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Самарской области умерла проводница из Отрадного

Женщина заболела на Пасху, вернувшись из рабочего рейса
Анастасия МЫШКИНА
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Проводница из Отрадного, у которой обнаружили коронавирус, умерла в больнице. Об этом сообщает местное издание "Вестник Отрадного". Как сообщили журналистам издания в Роспотребнадзоре женщина работала проводником поезда Москва - Ярославль.

- С 17 апреля она находилась на дому под меднаблюдением. Положительный результат теста поступил 24 апреля, потом женщину госпитализировали в больницу имени Середавина, - отметили в ведомстве.

Ранее сын заболевшей женщины рассказал, что в ее вагоне в последний рейс находился больной пассажир с высокой температурой. Когда женщина приехала в Отрадный, сначала она чувствовала себя хорошо, а потом почувствовала недомогание. В какой-то момент поднялась высокая температура. Женщина пошла в больницу, у нее установили двустороннюю пневмонию. Родственники отметили, что женщина сразу соблюдала самоизоляцию, с того момента, как плохо почувствовала себя и не общалась с другими близкими.

Кстати, 8 мая стало известно, что в Отрадном коронавирусом заразились еще два человека, но судя по датам эти случаи с болезнью женщины не связаны

ИСТОЧНИК KP.RU

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