Крупный пожар под Тольятти: на площади 350 кв.м полыхал ангар

8 Май 2020 2020-05-08T14:25:12+03:00

По данным МЧС, в последние время строение для своих нужд никто не использовал Фото: Скриншот с видео

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло около двух часов [видео]

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Вечером в четверг, 7 мая, сотрудникам МЧС пришлось выезжать на крупный пожар под Тольятти. Ближе к 23 часам на улице Школьной в селе Подстепки Ставропольского района загорелся ангар. Вызову был присвоен ранг 1-БИС.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:44. По приезду было установлено, что горит неэксплуатируемое строение. Огонь охватил территорию площадью 350 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 20 человек и несколько пожарных машин. Локализовать возгорание им удалось в 00:30, а полностью потушить - в 1:05. Информации о пострадавших нет. Установить причину происшествия предстоит специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777757" frameborder="0"></iframe> Пожар под Тольятти 7.05.2020.Видео: группа "Происшествия Тольятти"

ИСТОЧНИК KP.RU