Крупный пожар под Тольятти: на площади 350 кв.м полыхал ангар
Вечером в четверг, 7 мая, сотрудникам МЧС пришлось выезжать на крупный пожар под Тольятти. Ближе к 23 часам на улице Школьной в селе Подстепки Ставропольского района загорелся ангар. Вызову был присвоен ранг 1-БИС.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:44. По приезду было установлено, что горит неэксплуатируемое строение. Огонь охватил территорию площадью 350 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.
На месте ЧП работали 20 человек и несколько пожарных машин. Локализовать возгорание им удалось в 00:30, а полностью потушить - в 1:05. Информации о пострадавших нет. Установить причину происшествия предстоит специалистам.
Пожар под Тольятти 7.05.2020.Видео: группа "Происшествия Тольятти"
ИСТОЧНИК KP.RU