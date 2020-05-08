2020-05-08T14:25:12+03:00
Происшествия

Крупный пожар под Тольятти: на площади 350 кв.м полыхал ангар

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло около двух часов [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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По данным МЧС, в последние время строение для своих нужд никто не использовалПо данным МЧС, в последние время строение для своих нужд никто не использовалФото: Скриншот с видео
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Вечером в четверг, 7 мая, сотрудникам МЧС пришлось выезжать на крупный пожар под Тольятти. Ближе к 23 часам на улице Школьной в селе Подстепки Ставропольского района загорелся ангар. Вызову был присвоен ранг 1-БИС.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:44. По приезду было установлено, что горит неэксплуатируемое строение. Огонь охватил территорию площадью 350 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 20 человек и несколько пожарных машин. Локализовать возгорание им удалось в 00:30, а полностью потушить - в 1:05. Информации о пострадавших нет. Установить причину происшествия предстоит специалистам.

Пожар под Тольятти 7.05.2020.Видео: группа "Происшествия Тольятти"

ИСТОЧНИК KP.RU

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