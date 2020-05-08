Минэкономразвития Самарской области проведет онлайн-встречу с предпринимателями

8 Май 2020 2020-05-08T14:28:12+03:00

14 мая 2020 года министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проведёт очередную открытую онлайн-встречу с предпринимателями региона

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В апреле 2020 г. открыта серия онлайн-встреч министра экономики Самарской области Дмитрия Богданова с бизнес-сообществом региона на тему реализации мер поддержки предпринимательской деятельности.

Экспертами новой встречи станут представители министерства промышленности и торговли Самарской области, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб Рушковский, представители банков и инфраструктуры поддержки бизнеса. Они расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей и порядке их получения, а также ответят на вопросы участников открытой онлайн-встречи.

Для того, чтобы слушатели получили ответы на свои вопросы, открыта предварительная регистрация на мероприятие с возможностью оставить комментарий в предлагаемой форме: https://bozhko.timepad.ru/event/1311229/.

Начало онлайн-конференции 14 мая в 11:00.

Ознакомиться с итогами первой конференции: https://mybiz63.ru/posts/news/konferentsiya-o-merakh-podderzhki-biznesa-na-uro.

Ознакомиться с итогами второй конференции: https://mybiz63.ru/materials/otkrytaya-onlayn-konferentsiya-regionalnykh-mini.