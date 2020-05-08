2020-05-08T14:45:43+03:00
Общество

Стало известно, когда пустят теплоходы в Ширяево

Началу пассажирских речных перевозок до села мешает режим самоизоляции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока на речном транспорте можно добраться только до РождественоПока на речном транспорте можно добраться только до РождественоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали о том, когда начнутся пассажирские перевозки речным транспортом, в частности, до села Ширяево. По словам местных жителей, добраться туда сейчас можно только окружным путем. А это очень долго и дорого. Точной даты в ведомстве не назвали, но приблизительный срок указали.

- Начало перевозок речным транспортом до села Ширяево планируется после снятия режима самоизоляции, - отметили в твиттере представители минтранса. Напомним, что пока ограничения действуют минимум до 12 мая.

Между тем единственный речной маршрут, который сейчас работает, - это «Самара - Рождествено». До села ходят пассажирский теплоход и паром. В майские праздники, с 9 по 11 число, они будут курсировать по расписанию субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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