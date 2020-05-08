Стало известно, когда пустят теплоходы в Ширяево
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали о том, когда начнутся пассажирские перевозки речным транспортом, в частности, до села Ширяево. По словам местных жителей, добраться туда сейчас можно только окружным путем. А это очень долго и дорого. Точной даты в ведомстве не назвали, но приблизительный срок указали.
- Начало перевозок речным транспортом до села Ширяево планируется после снятия режима самоизоляции, - отметили в твиттере представители минтранса. Напомним, что пока ограничения действуют минимум до 12 мая.
Между тем единственный речной маршрут, который сейчас работает, - это «Самара - Рождествено». До села ходят пассажирский теплоход и паром. В майские праздники, с 9 по 11 число, они будут курсировать по расписанию субботы.
ИСТОЧНИК KP.RU