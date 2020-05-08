2020-05-08T14:50:37+03:00
Экономика

Открыта регистрация на главное бизнес-событие региона 2020

В Самарской области с 26 мая стартует неделя предпринимательства
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26 мая 2020 года в день российского предпринимательства в Самарской области стартует неделя предпринимательства - главная бизнес-активность региона, серия онлайн-событий для действующих предпринимателей и тех, кто рассматривает для себя возможности бизнеса.

Программа мероприятия, которое будет проходить в течение нескольких дней, выстроена по нескольким ключевым трекам, включающим обучающие и мотивационные мастер-классы в онлайн-формате с экспертами федерального и регионального уровня:

1. “Новые реалии” - онлайн-встречи с предпринимателями, которые поделятся своим взглядом на ведение бизнеса в современных экономических условиях. Честные истории и полезные кейсы от первого лица.

2. “Медиа-концентрат” - мастер-классы федеральных и региональных экспертов на тему создания и развития “продающих” социальных сетей и современных онлайн-продуктов. Тренды в сфере маркетинга и digital.

3. “Команда профессионала” - вебинары на тему создания, обучения, мотивации и координации онлайн-команды. Проверенный опыт бизнес-тренеров.

4. “Лайфстайл” - серия активностей на тему психологии, здорового образа жизни, стрессоустойчивости, питания и хобби. Все, что наполняет нашу жизнь помимо бизнеса.

Концепция онлайн-эфиров позволяет задать вопрос эксперту в режиме реального времени и получить ответ в ходе встречи. Для самых активных запланированы неформальные нетворкинг-мероприятия и конкурсы в социальных сетях.

Неделя пройдет в период с 26 до 30 мая, следить за подробностями можно на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

instagram.com/mybiz63

facebook.com/mybiznes63

vk.com/mybiz63

Забронировать участие в неделе предпринимательства можно уже сейчас, регистрация по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/10cEMzpp8dcWJgp2V_4Qokiti_O7hyHMlkTmOb_pAFso/viewform?edit_requested=true

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