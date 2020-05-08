В майские праздники метро Самары будет закрываться раньше
Стало известно, как будет работать метро в Самаре в майские праздники, которые продлятся с 9 по 11 мая. Как сообщили в Самарском метрополитене, в выходные подземка будет закрываться раньше.
- Уважаемые пассажиры! С 9 по 11 мая метрополитен работает до 21:00, - написали в твиттере представители муниципального предприятия.
Отметим, что в эти майские праздники изменит график своей работы и наземный общественный транспорт. Он будет ходить по расписанию выходного дня, то есть интервалы движения станут больше. Завершать свою работу трамваи, троллейбусы и автобусы в ближайшие три дня будут в 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU