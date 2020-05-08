В майские праздники метро Самары будет закрываться раньше

8 Май 2020 2020-05-08T15:01:24+03:00

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Стало известно, как будет работать метро в Самаре в майские праздники, которые продлятся с 9 по 11 мая. Как сообщили в Самарском метрополитене, в выходные подземка будет закрываться раньше.

- Уважаемые пассажиры! С 9 по 11 мая метрополитен работает до 21:00, - написали в твиттере представители муниципального предприятия.

Отметим, что в эти майские праздники изменит график своей работы и наземный общественный транспорт. Он будет ходить по расписанию выходного дня, то есть интервалы движения станут больше. Завершать свою работу трамваи, троллейбусы и автобусы в ближайшие три дня будут в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU