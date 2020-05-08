В Самаре закончили работы по созданию Аллеи Маршалов Победы

8 Май 2020 2020-05-08T16:29:56+03:00

Открытие историко-культурного пространства намечено на 9 мая, но пройдет оно без участия горожан

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В Самаре завершены работы по монтажу бюстов маршалам Победы. В субботу, 9 мая, на новой Аллее планируется возложение цветов. Инициатором проекта выступил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, работы выполнил скульптор-монументалист Денис Стретович.

– Работы по установке бюстов восьми полководцев, служивших в Куйбышеве в разные годы, начались 15 апреля. На Аллее увековечены Александр Василевский, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, Василий Соколовский, Борис Шапошников, Андрей Еременко, Климент Ворошилов и Матвей Захаров, – говорится в сообщении.

Аллею Маршалов Победы расположили рядом с храмом Георгия Победоносца. По замыслу создателей вместе они создадут единый историко-культурный комплекс. Откроют Аллею в День Победы, но без участия горожан. Торжественное мероприятие проведут после снятия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU