В Самаре появилась еще одна лаборатория, которая будет делать платные тесты на коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T15:45:28+03:00

На сегодняшний день в регионе сделали более 65 тысяч тестов

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Сегодня, 8 мая, стало известно, что лаборатория «Гемотест» из Самары начала принимать жителей города, которые хотят сдать текст на коронавирус. Отмечается, что анализ платный.

– Тесты планируется делать тем, у кого нет никаких симптомов ОРВИ. Также пациент не должен контактировать с теми, кто заболел коронавирусом за последние две недели. Это поможет выявить бессимптомных носителей инфекции, – сообщает портал лаборатории.

Подобные анализы снизят риски распространения заболевания. Напомним, бесплатные тесты на инфекцию в регионе делают только по направлению врача. На сегодняшний день в Самарской области сделано более 65 тестов на коронавирус. У 802 человек этот диагноз подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU