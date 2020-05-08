В Самаре появилась еще одна лаборатория, которая будет делать платные тесты на коронавирус
Сегодня, 8 мая, стало известно, что лаборатория «Гемотест» из Самары начала принимать жителей города, которые хотят сдать текст на коронавирус. Отмечается, что анализ платный.
– Тесты планируется делать тем, у кого нет никаких симптомов ОРВИ. Также пациент не должен контактировать с теми, кто заболел коронавирусом за последние две недели. Это поможет выявить бессимптомных носителей инфекции, – сообщает портал лаборатории.
Подобные анализы снизят риски распространения заболевания. Напомним, бесплатные тесты на инфекцию в регионе делают только по направлению врача. На сегодняшний день в Самарской области сделано более 65 тестов на коронавирус. У 802 человек этот диагноз подтвердился.
ИСТОЧНИК KP.RU