2,5 км нового асфальта: в Самаре начали ремонтировать улицу Мичурина
В Самаре стартовал комплексный ремонт улицы Мичурина. Отмечается, что подрядчик приступил к устройству нового покрытия проезжей части. Работы начались на пересечении с проспектом Масленникова.
– Длина данного участка, который предстоит обновить, – 2,5 км. Работы будут вестись до пересечения с улицей Чкалова. Планируется обновление бордюрного камня, укладка дополнительного слоя асфальта, а также укладка плитки, – говорится в сообщении администрации Самары.
Отмечается, что сейчас на объекте задействованы 30 рабочих, а также 18 единиц спецтехники, в том числе асфальтоукладочный комплекс и 6 катков.
ИСТОЧНИК KP.RU