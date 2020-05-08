2,5 км нового асфальта: в Самаре начали ремонтировать улицу Мичурина

8 Май 2020 2020-05-08T16:17:12+03:00

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В Самаре стартовал комплексный ремонт улицы Мичурина. Отмечается, что подрядчик приступил к устройству нового покрытия проезжей части. Работы начались на пересечении с проспектом Масленникова.

– Длина данного участка, который предстоит обновить, – 2,5 км. Работы будут вестись до пересечения с улицей Чкалова. Планируется обновление бордюрного камня, укладка дополнительного слоя асфальта, а также укладка плитки, – говорится в сообщении администрации Самары.

Отмечается, что сейчас на объекте задействованы 30 рабочих, а также 18 единиц спецтехники, в том числе асфальтоукладочный комплекс и 6 катков.

ИСТОЧНИК KP.RU