2020-05-08T16:39:53+03:00
Происшествия

Сызранского предпринимателя за пьяную езду приговорили к обязательным работам

На момент задержания мужчина уже был лишен водительских прав за пьянство за рулем
Александра БУДАЕВА
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Мужчина ехал пьяным за рулемМужчина ехал пьяным за рулемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заядлым рецидивистом и пьяным водителем с большим опытом теперь может считаться предприниматель из Сызрани. Сегодня его вновь судили за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчину задержали вечером 3 марта пьяным за рулем, "пробили" по базе, выяснилось, что он уже лишен прав за то же самое нарушение. Поэтому в отношении мужчины возбудили уже не административное, а уголовное дело.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань, уголовное дело судом было рассмотрено сегодня.

- Гражданин этот холост, ранее не судим, является индивидуальным предпринимателем, - говорят в надзорном ведомстве. - С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил его к 160 часам обязательных работ, плюс запретил ему садиться за руль на полтора года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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