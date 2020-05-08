Самарцев просят не участвовать в автопробегах

8 Май 2020 2020-05-08T16:49:24+03:00

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Полицейские обратились к жителям Самарской области с просьбой не ходить на массовые мероприятия, к примеру, на автопробеги, которые, к слову, нередко устраивают на День Победы. Сообщения с приглашениями на них в последнее время стали появляются в соцсетях. Однако из-за режима самоизоляции посещение таких сборищ запрещено.

- Напоминаем вам о необходимости соблюдения ограничений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. За их нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в прошедшие выходные группа стритрейсеров устроила гонки в поселке Стройкерамика. В них участвовали 37 автомобилей. Всех водителей и организаторов массового мероприятия нашли. На них завели административные дела. Между тем в полиции отмечают, что разбирательства по факту произошедшего еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU