2020-05-08T16:49:15+03:00
Происшествия

В Сызрани парень, которого оставили на свободе после серии краж, "переквалифицировался" в грабители

Теперь по решению суда его отправили в СИЗО
Александра БУДАЕВА
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На сей раз парня все же отправили за решеткуНа сей раз парня все же отправили за решеткуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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6 мая в Сызрани по решению суда арестовали 20-летнего парня.

- На его счету уже есть несколько судимостей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань. - В апреле в отношении него были возбуждены уголовные дела по фактам краж: по версии следствия, молодой человек со своим другом воровали алкоголь из магазинов. Тогда ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оказавшись дома вместо СИЗО, парень взялся за старое, только на новый лад - с краж переключился на грабежи. По предварительным данным, на его счету уже может быть два подобных преступления, но расследование продолжается.

Тем временем правоохранительные органы решили не ждать того, что еще может прийти в голову молодого человека, пока он на свободе, и обратились в суд с ходатайством об его аресте.

6 мая по решению суда его отправили в СИЗО на 26 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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