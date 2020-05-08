2020-05-08T16:56:31+03:00
Общество

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Самаре: время проведения, программа, участники

Песню на балконе в День Победы 9 мая могут исполнить все желающие
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Песню на балконе в День Победы 9 мая в Самаре будут исполнять вместе со всей страной.Песню на балконе в День Победы 9 мая в Самаре будут исполнять вместе со всей страной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Песню на балконе в День Победы 9 мая в Самаре будут исполнять вместе со всей страной. Каждый может выйти на балкон своего дома, встать у окна (можно с портретом родственника-ветерана) и исполнить легендарную песню «День Победы».

Эта всероссийская акция начнется 9 мая после минут молчания, которая по традиции будет проходить в 20.00 по самарскому времени. Сразу после нее с экранов и из радиоприемников зазвучит песня Давида Тухманова, и дикторы телевидения и радио предложат зрителям и слушателям спеть «День Победы» всем вместе.

Также можно сфотографировать момент исполнения песни или записать короткое видео, чтобы выложить в социальные сети с хэштегом #ЭтотДеньПобеды. Таким образом, вы сможете поделиться со всем миром своей радостью и почтить память ветеранов.

Кстати, автор этой музыкальной акции – актер Василий Лановой, который несколько лет подряд был ведущим торжественного парада на площади Куйбышева в Самаре на День Победы.

Напомним, что День Победы 9 мая 2020 года самарцы будут праздновать на самоизоляции. Традиционный парад на площади Куйбышева отложен. Но жителей нашего города и региона ждут авиапарад, праздничный салют, виртуальный Бессмертный полк и множество онлайн-концертов и спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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